Негативный эффект связан со снижением объемов программ соцподдержки, как Medicaid и SNAP, отметило Бюджетное управление Конгресса США

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Принятый в июле в Соединенных Штатах законопроект о госрасходах, предусматривающий продление действия пониженной налоговой ставки и одновременно урезание расходов на социальные программы, приведет к снижению доходов малоимущих домохозяйств и росту благосостояния богатых американцев. К таким выводам пришло Бюджетное управление Конгресса США.

"По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, закон приведет к тому, что в среднем располагаемые доходы американских домохозяйств вырастут в промежутке с 2026 по 2034 год. Изменения не будут распределяться равномерно. Агентство считает, что в целом доходы малоимущих домохозяйств снизятся, тогда как ресурсы домохозяйств среднего и высокого достатка вырастут", - говорится в докладе на сайте ведомства.

Негативный эффект "большого, красивого законопроекта", как его называет президент США Дональд Трамп, связан со снижением объемов программ соцподдержки, как Medicaid (программы медстрахования) и SNAP (программа дополнительной продовольственной помощи). По прогнозам управления, сокращение таких выплат в целом снизит доходы американских домохозяйств на $900 млн. Позитивный эффект от продления действия пониженной индивидуальной налоговой ставки приведет к общему росту доходов на $3,3 трлн.

Согласно подсчетам бюджетного управления, 20% американских домохозяйств с самыми низкими доходами в среднем будут терять от $400 до $1,2 тыс. в год (0,6 - 3,1% от ежегодного дохода). Напротив, располагаемые доходы десятой части самых обеспеченных домохозяйств будут на $13,6 тыс. выше (2,7% от ежегодного дохода).

"Большой, красивый законопроект" стал одним из самых противоречивых законопроектов, принятых после возвращения в Белый дом Трампа. Демократы критиковали его за сокращение программ соцподдержки с одновременным продлением действия пониженной налоговой ставки, которую Трамп ввел временно еще в ходе своего первого президентского срока. Кроме того, инициативу активно критиковал соратник Трампа, бизнесмен Илон Маск, что вылилось в их публичную перепалку. Подразумеваемое законопроектом повышение потолка госдолга на $5 трлн вызвало негодование у Маска, который весной работал с администрацией президента над снижением госрасходов и активно предупреждал об угрозе дефолта США из-за высокого уровня задолженности.