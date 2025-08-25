Технология позволит возводить ветроустановки, способные работать в экстремальных условиях Арктики

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия разрабатывает специализированные ветрогенераторы арктического исполнения для обеспечения энергией объектов Северного морского пути, а также намерена создать одни из самых эффективных в мире солнечных электростанций. Об этом сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов на пресс-конференции в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025.

"Мы хотим обеспечить нашей стране технологический суверенитет как по КПД солнечных электростанций, чтобы они у нас были на уровне лучших мировых практик, так и освоить производство ветрогенерирующих установок в арктическом исполнении, что должно нам обязательно помочь в наших задачах по освоению Северного морского пути и Арктики", - сказал он.

По словам представителя министерства, технология позволит возводить ветроустановки, способные работать в экстремальных условиях Арктики, они станут важным элементом инфраструктуры при освоении Севморпути.

Второе направление, как отметил Кузнецов, предусматривает разработку солнечных электростанций с коэффициентом полезного действия, соответствующим лучшим мировым аналогам. Это позволит России достичь технологического суверенитета в области солнечной генерации.