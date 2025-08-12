В России могут создать газовые турбины мощностью свыше 300 МВт

Особое внимание уделено созданию испытательного центра высоковольтного оборудования, аналогов которому в мире существует крайне мало

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские энергетические компании могут создать газотурбинные установки мощностью более 300 МВт, которые ранее в стране не производились. Об этом заявил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов на пресс-конференции, посвященной стратегическим задачам российского топливно-энергетического комплекса.

"Перед нами стоит целый комплекс задач. Это и хорошо всем известные газотурбинные установки, которыми мы в рамках реализации федерального проекта будем заниматься в совершенно разных диапазонах мощности. Это и мощность 24 мегаватта, это 6-8, это перевод в морское исполнение турбины 7 мегаватт, это создание мобильных установок 25-мегаваттного класса и даже переход в диапазон свыше 300 мегаватт. Это те турбины, газовые турбины, которых мы в настоящий момент не производим", - рассказал он.

Кузнецов отметил, что параллельно ведется работа по организации сервисного обслуживания уже установленных в России газовых турбин. В планах также значится разработка критически важного электротехнического оборудования, включая генераторные выключатели высокого напряжения и комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ).

Особое внимание в проекте уделено созданию испытательного центра высоковольтного оборудования, аналогов которому в мире существует крайне мало. Как подчеркнул Кузнецов, это позволит России проводить полный цикл испытаний собственных энергетических разработок.