МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Создание 29 видов специализированного оборудования для сжиженного природного газа (СПГ), включая инновационные технологии для его транспортировки, ведется в России. Об этом заявил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов на пресс-конференции, посвященной стратегическим задачам российского топливно-энергетического комплекса.

"У нас есть два федеральных проекта, которые непосредственно касаются нефтегазового блока. Это, в первую очередь, СПГ-оборудование, где мы создаем 29 видов оборудования, которые нам позволят реализовывать СПГ-проекты с их использованием. Это, в том числе, технологии для транспортировки СПГ", - сказал он.

По словам представителя министерства, разработка нового оборудования является частью масштабной программы по развитию нефтегазового сектора, которая включает более 190 позиций техники - от геологоразведки до нефтегазохимии. Особое внимание уделяется проектам по добыче на шельфе и переработке углеводородов.

Кузнецов отметил, что для реализации этих задач ведется активная работа с производителями. Им объясняют меры государственной поддержки, доступные на всех этапах - от научно-исследовательских работ до масштабирования производства и вывода продукции на внутренний и внешний рынки.

Особое внимание, подчеркнул представитель Минпромторга, уделяется информированию потенциальных потребителей о новых разработках. В этих целях планируется регулярно демонстрировать достижения на ключевых отраслевых площадках.

Первые результаты реализации национального проекта в сфере нефтегазового машиностроения будут представлены в ближайшее время на совместном стенде с Институтом нефтегазовых технологических инициатив.