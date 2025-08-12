Система будет гибкой и защищенной от перебоев, отметил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 12 августа. /ТАСС/. Две скважины пробурят в селах Павловка и Петровка Генического муниципального округа Херсонской области для улучшения водоснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам встречи с главой округа Юлией Семякиной.

"С Юлией Семякиной обсудили, как обеспечить села Генического округа водой. Вместе с Фондом развития территорий и региональным Минстроем принято решение пробурить новые скважины в Павловке и Петровке. Когда-то они получали воду из Северо-Крымского канала, но после подрыва плотины Каховской ГЭС поток пересох. А когда канал снова наполнится - пустим воду по тем же трубам в обратную сторону. Система будет гибкой и защищенной от перебоев", - написал он в своем Telegram-канале.

6 июня 2023 года от ракетного удара ВСУ была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции на Днепре, которая не только обеспечивала электроэнергией несколько областей, но и регулировала сток из Каховского водохранилища для орошения и водоснабжения засушливых регионов, в том числе каналов и оросительных систем Херсонской и Запорожской областей. После этого в Запорожской области оперативно расчистили и пробурили новые скважины для обеспечения водой сел Мелитопольского и Акимовского округов. Разрушение ГЭС унесло жизни 59 человек, причинило серьезный ущерб экологии. Были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, Каховское водохранилище фактически перестало существовать.