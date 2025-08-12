Российское дипведомство также высоко оценило уровень российско-саудовского взаимодействия

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад, завершающий свою миссию, высказались за укрепление торгово-экономического двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка сложившемуся уровню российско-саудовского взаимодействия. Высказано общее мнение в пользу необходимости дальнейшего поступательного развития всего комплекса традиционно дружественных двусторонних отношений, включая укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Подчеркнута важность продолжения плотной координации на площадке ООН и других международных организаций", - отметили в российском дипведомстве.

Вершинин поблагодарил аль-Ахмада за его вклад в продвижение российско-саудовских связей. "Со своей стороны посол Саудовской Аравии выразил признательность за внимание, оказанное в ходе его работы в России", - добавили в МИД РФ.