Для россиян предложили ввести базовый доход

Достичь этого можно, кардинально изменив кредитно-денежную политику в России, считает вице-спикер Госдумы Александр Бабаков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предложил ввести в России базовый доход - универсальную выплату гражданам. Об этом депутат заявил на пресс-конференции ТАСС, посвященной анализу ситуации с заработной платой и пенсиями граждан.

"Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть", - сказал депутат.

По его словам, достичь базового дохода можно, кардинально изменив кредитно-денежную политику в России, поскольку "нельзя обеспечивать технологический суверенитет дешевой оплатой труда".

"Формируя новую экономическую политику, мы начинаем с цели и говорим, что целью должно стать, прежде всего, качество жизни. Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное, - социальная защищенность", - сообщил парламентарий.

Концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты, предоставляемые государством гражданам вне зависимости от их занятости, уровня дохода и социального положения.