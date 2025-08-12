"Аэрофлот" представил новую версию сайта

Компания уже изменила процесс покупки билета, а в дальнейшем планирует обновить различные сервисы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" представила новую версию своего сайта, убедился корреспондент ТАСС. Авиаперевозчик уже изменил процесс покупки билета, а в дальнейшем планирует обновить различные сервисы.

"Обновили сайт, чтобы сделать его понятнее и быстрее - на любом устройстве. Теперь легко находить билеты и нужную информацию, не отвлекаясь на лишнее. Это только начало. Уже изменился процесс покупки билета - дальше обновим управление бронированиями, онлайн-регистрацию, личный кабинет и другие сервисы", - говорится на сайте.

Как указано, сайт разработан "АФЛТ-системс" (входит в группу "Аэрофлот"). "Некоторые пользователи уже получают доступ к новой версии сайта в рамках бета-тестирования. Постепенно будем расширять аудиторию. Мы уже работаем над остальными процессами", - рассказали в авиакомпании.