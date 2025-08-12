В российском нефтегазе с привлечением науки и экспертного сообщества, как промышленного, так и эксплуатирующего, создано порядка 370 стандартов, подчеркнул гендиректор АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" Николай Кузнецов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские технологические стандарты для нефтегазовой отрасли получили признание в ряде зарубежных стран. Как сообщил генеральный директор АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" Николай Кузнецов, 80 отечественных стандартов прошли экспертизу и были согласованы с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Омана, стран СНГ и Африки.

"В российском нефтегазе с привлечением науки и экспертного сообщества, как промышленного, так и эксплуатирующего, создано порядка 370 стандартов. Из них 80 уже прошли экспертизу и согласованы со стороны наших иностранных коллег. В первую очередь, это, наверное, наши коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов, компания ADNOC, это Алжир, Оман. Безусловно, это СНГ, это Африка, Ближний Восток", - сказал он на пресс-конференции, посвященной стратегическим задачам российского топливно-энергетического комплекса.

Как отметил глава ИНТИ, это сотрудничество создает основу для формирования единой технологической платформы, независимой от западных стандартов.

По его словам, работа ведется в рамках деятельности Института нефтегазовых технологических инициатив, который объединяет крупнейшие российские нефтегазовые компании.

Как отметил Кузнецов, институт был создан в 2020 году, а после 2022 года получил дополнительный импульс развития, когда в его состав вошли 12 ключевых отраслевых игроков и еще одна крупная компания скоро войдет в это число.

Кузнецов подчеркнул, что работа уделяется не только разработке стандартов, но и их практическому применению. В рамках этой работы уже определен перечень из 220 позиций оборудования, требующих импортозамещения. Часть этих разработок, по словам Кузнецова, уже прошла испытания на реальных месторождениях и готова к серийному производству.