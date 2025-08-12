По данным сервиса, минимальные цены на предыдущие модели фиксируются именно за несколько недель до презентации новой линейки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Стоимость моделей iPhone прошлых лет достигла годового минимума в июле - августе 2025 года, за месяц до презентации нового смартфона, сказано в исследовании сервиса "Яндекс маркет", с которым ознакомился ТАСС.

"«Яндекс маркет» проанализировал динамику цен на iPhone и выяснил, что в июле - августе, за месяц до ежегодной презентации новой линейки, стоимость моделей достигает годового минимума. В этот период темпы снижения достигают до 23% по сравнению с январем", - сказано в исследовании.

По данным сервиса, минимальные цены на предыдущие модели фиксируются именно за несколько недель до презентации новой линейки. Так, в августе стоимость моделей iPhone 16 была на 20% ниже январских цен, iPhone 15 - на 18%, iPhone 14 - на 22%, а iPhone 13 - на 23%.

В 2025 году в пятерку самых популярных моделей на "Яндекс маркете" вошли iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 13. Лидерами по покупкам iPhone остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.