Еврокомиссия 11 августа получила третий транш изъятых доходов от реинвестирования незаконно блокированных суверенных активов РФ в €1,6 млрд

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не подтверждает, что будущее замороженных активов России будет обсуждаться на предстоящем 13 августа онлайн-саммите лидеров ведущих стран ЕС, генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа. Об этом заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

"Я не могу подтвердить, что замороженные активы будут обсуждаться", - сказала она.

Подеста напомнила, что Еврокомиссия 11 августа получила третий транш изъятых доходов от реинвестирования незаконно блокированных суверенных активов России в €1,6 млрд. Ранее Еврокомиссия сообщила, что 95% этих денег пойдет на выплаты по международным кредитам Украины, в том числе предоставленных Евросоюзом и его странами-членами, а оставшиеся 5% (€80 млн) будут перечислены на "насущные военные потребности Украины". Поставки оружия на эти €80 млн будут осуществляться через Европейский фонд мира.

На территории Евросоюза заморожено около €200 млрд российских суверенных активов, основная часть которых находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.