Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в I полугодии снизилась на 5,1%

Она составила 20,68 млрд рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Юнипро" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2025 года составила 20,68 млрд руб., что на 5,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка в I полугодии увеличилась на 3%, до 67,5 млрд руб. Прибыль до налогообложения достигла 27,3 млрд руб. (+0,7%).

Себестоимость продаж за шесть месяцев выросла на 16%, до 49,95 млрд руб. Прибыль от продаж составила 17,5 млрд руб., что на 21,8% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

В "Юнипро" отметили, что рост выручки от продаж электроэнергии в I полугодии составил 26,5% и был обусловлен увеличением производства электроэнергии станциями компании на 7%. Выручка от продажи мощности в январе - июне снизилась на 32,7%.

О компании

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 687 МВт), Березовская ГРЭС (2 420 МВт), Шатурская ГРЭС (1,5 тыс. МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 048 МВт).

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих концерну Uniper SE, передаются во временное управление Росимуществу.