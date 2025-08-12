В Челябинской области отремонтировали участок трассы Южноуральск - Магнитогорск

Дорога соединяет важнейшие промышленные центры региона, сообщили в Миндортрансе области

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Подрядчики в Челябинской области завершили ремонт ключевого участка трассы, которая соединяет промышленные центры региона Южноуральск и Магнитогорск. Об этом сообщили в Миндортрансе региона.

"Завершен ремонт на ключевом участке трассы Южноуральск - Магнитогорск. Сейчас готовится акт ввода объекта. Эта дорога соединяет важнейшие промышленные центры региона", - сказали в министерстве.

Там отметили, что, кроме того, в числе региональных дорог, имеющих важное социальное и экономическое значение, работы идут на участках трассы Бирск (Башкирия) - Тастуба - Сатка (дорога имеет стратегическое значение для юго-западной части области). Также на трассе Куса - Златоуст - М-5, на автодороге Троицк - Степное на трассе Вахрушево (Копейск) - Долгодеревенское.

"Одним из самых масштабных объектов в этом году <...> остается дорога "Обход города Челябинска". Работы охватывают сразу несколько участков протяженностью порядка 17 км. Ведется капитальный ремонт участка дороги Красноуфимск (Свердловская область) - Арти - Нязепетровск - Верхний Уфалей - Касли, ремонтируется и Объездная дорога вокруг Магнитогорска", - добавили в министерстве.

Там отметили, что системная работа по модернизации опорной сети дорог, улучшает уровень безопасности и комфорта водителей, создаются условия для развития экономики, бизнеса и туризма в Челябинской области.

По официальным данным, общая протяженность региональных дорог опорной сети в Челябинской области превышает 2 тыс. км. К 2025 году в нормативном состоянии находятся 85% из них, это 1,7 тыс. км. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируется до 2030 года привести в нормативное состояние все региональные дороги опорной сети.