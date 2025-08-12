Германия в мае-июне стала крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву

Согласно данным IfW, значительная часть вооружений поступила не со складов, а была закуплена напрямую у оборонных предприятий

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине в мае-июне, Евросоюз обошел США по поставкам новых вооружений напрямую от производителей. Об этом сообщил Институт мировой экономики (IfW) в Киле, который отслеживает данные о поддержке Киева.

"Значительная часть вооружений поступила не со складов, а была закуплена напрямую у оборонных предприятий. Таким образом Европа впервые с начала войны опережает США и по совокупным поставкам закупленных у производителей вооружений", - говорится в отчете. Из €10,5 млрд поставок в мае и июне вооружения на €4,6 млрд поступили "с конвейера". По подсчетам института, с февраля 2022 года Европа предоставила Киеву такую военную помощь в объеме €35,1 млрд, что на €4,4 млрд больше, чем США. Как правило, поставщиками выступали европейские компании, уточнили в IfW.

В отчете отмечается, что США после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа впервые одобрили поставки вооружений Украине только в мае, они осуществляются при этом не в форме безвозмездной военной помощи, а на коммерческой основе. "Напротив, европейские страны продолжают оказывать Украине масштабную помощь: Германия выделила военный пакет помощи в размере €5 млрд, что стало самым крупным объемом помощи, выделенным на двусторонней основе. Далее следует Норвегия с €1,5 млрд [помощи], Бельгия выделила [пакет в объеме] €1,2 млрд", - говорится в документе.

Также IfW сообщил, что в мае и июне Евросоюз направил Украине €2 млрд финансовой поддержки через программу ERA (программа экстренного кредитования за счет замороженных российских активов, Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine).

По общим объемам военной помощи Европа обошла США еще весной. Тогда IfW оценивал общие объемы поставок европейских стран в €72 млрд против €64 млрд у США. В новом отчете института не приводятся данные по оценке совокупных объемов военных поставок.