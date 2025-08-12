На Алтае определили концессионера для создания комплексов по переработке отходов

Благодаря комплексам старые свалки будут со временем рекультивированы

БАРНАУЛ, 12 августа. /ТАСС/. В Алтайском крае заключат три концессионных соглашения по созданию и эксплуатации комплексов по переработке отходов (КПО) с компанией "Алтайэкопарк", учредителями которой являются Фонд развития региона и ПАО "Российский экологический оператор". Соответствующие распоряжения подписал губернатор края Виктор Томенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал 12 августа распоряжения правительства Алтайского края о заключении трех концессионных соглашений о финансировании, создании, эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов - комплексов по переработке отходов "Алейский", "Бийский" и "Павловский", - говорится в сообщении правительства региона.

По данным ведомства, соглашения будут заключены с компанией "Алтайэкопарк", учредителем которой со стороны правительства региона выступает Фонд развития Алтайского края, со стороны федеральных властей - ПАО "Российский экологический оператор", созданное по указу президента РФ. Уполномоченным органом для подписания данных соглашений станет министерство природы и экологии региона.

Так, этапы создания и дальнейшая эксплуатация КПО будут проводиться под контролем властей, а реализация проектов будет осуществляться в полном соответствии с требованиями природоохранного, санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательства.

"С вводом в строй этих комплексов нынешний способ складирования отходов на открытых полигонах уйдет в прошлое. Старые свалки будут со временем рекультивированы. На новых КПО будет производиться сортировка, переработка и утилизация отходов для дальнейшего вовлечения их в систему замкнутого цикла", - добавили в правительстве.