Прогноз по росту спроса на нефть в 2025 году сохранен на уровне 1,3 млн б/с

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть в 2026 году может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), следует из августовского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Таким образом, организация увеличила оценку по сравнению с предыдущим прогнозом на 100 тыс. б/с на фоне улучшенных ожиданий по экономическому росту в странах Европы, Америки, Ближнего Востока и Африки.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2025 году сохранен на уровне 1,3 млн б/с. В абсолютном значении спрос на нефть в мире в 2025 году может достичь 105,14 млн б/с, в 2026 году - 106,52 млн б/с.

Основное увеличение спроса как этом, так и в следующем году придется на Индию, Китай и другие азиатские страны - 1,2 млн б/с в 2025 году и столько же в 2026 году.

Организация также сохранила прогноз по увеличению предложения нефти от стран "не ОПЕК+" в этом году на уровне 0,8 млн б/с. В абсолютном значении показатель составит 54,01 млн б/с. В то же время прогноз по росту предложения на 2026 год снижен на 0,1 млн б/с, до 0,6 млн б/с. В абсолютном значении предложение нефти от стран не "ОПЕК+" в следующем году, как ожидает ОПЕК, составит 54,64 млн б/с.

Основными драйверами роста станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а основное снижение предложения прогнозируется в Анголе.