МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия в июле нарастила добычу нефти на 98 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,12 млн б/с, и добывала выше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 17 тыс. б/с. Это следует из данных, представленных в августовском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Россия в июле должна была добывать 9,103 млн б/с нефти с учетом всех добровольных сокращений и обязательств по компенсации перепроизводства. В июле Россия должна была компенсировать 137 тыс. б/с сверхдобычи, допущенной в период добровольных сокращений в рамках договоренностей ОПЕК+. Таким образом, добыча оказалась немного выше плана - на 17 тыс. б/с.

В июне Россия добывала ниже договоренностей ОПЕК+ на 25 тыс. б/с. Согласно данным ОПЕК, добыча нефти РФ во втором квартале 2025 года составила в среднем 8,995 млн б/с против 8,972 млн б/с в первом квартале.

В настоящее время добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С начала 2024 года по март 2025 года базовая квота России на добычу с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн б/с. Этот показатель не учитывал обязательства по компенсации сверхдобычи, допущенной в период добровольных ограничений.

С апреля 2025 года Россия, согласно плану ОПЕК+, приступила к росту добычи, этот показатель будет постепенно увеличиваться каждый месяц. Изначально восстановление добычи рассчитано до сентября 2026 года, однако ОПЕК+ начал наращивать добычу более высокими темпами на фоне благоприятной ситуации на рынке нефти. Выход из добровольных ограничений для восьми стран ОПЕК+ объемом 2,2 млн б/с завершится на год раньше - в сентябре 2025 года.