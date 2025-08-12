Основным нарушителем договоренностей стал Казахстан

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, в июле нарастили производство на 308 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо запланированных 411 тыс. б/с, но при этом добывали на 371 тыс. б/с выше согласованного плана с учетом компенсаций сверхдобычи. Это следует из данных, опубликованных в августовском отчете ОПЕК.

В июле восемь стран ОПЕК+ должны были нарастить добычу нефти по сравнению с июнем на 386 тыс. б/с с учетом обязательств по компенсации сверхдобычи, допущенной в период добровольных сокращений, до 31,33 млн б/с. Однако реально добыча выросла на 308 тыс. б/с, до 31,701 млн б/с. Таким образом, превышение плана составило 371 тыс. б/с.

Основным нарушителем договоренностей стал Казахстан, который добывал в июле на 439 тыс. б/с выше своей квоты с учетом компенсаций. ОАЭ производили больше плана ОПЕК+ на 10 тыс. б/с, Оман - на 9 тыс. б/с, Россия - на 17 тыс. б/с.

Остальные страны "восьмерки" добывали меньше установленных на июль квот: Ирак - на 85 тыс. б/с, Кувейт - на 6 тыс. б/с, Алжир - на 5 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 8 тыс. б/с.

С начала 2024 года Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Казахстан, Оман и Алжир добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. При этом в мае, июне и июле страны ОПЕК+ решили отклониться от изначально утвержденного плана и ускорить рост добычи до 411 тыс. б/с (без учета компенсаций) на каждый месяц, на август и сентябрь согласовано увеличение производства на 548 тыс. б/с и 547 тыс. б/с соответственно.