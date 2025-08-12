В Петербурге с опережением на год завершили реконструкцию теплосетей

Это повысит надежность теплоснабжения порядка 12,5 тыс. потребителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Реконструкция теплосетей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга завершена с опережением запланированных сроков на год, это повысит надежность теплоснабжения порядка 12,5 тыс. потребителей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"АО "ТЭК СПб" досрочно завершило модернизацию более 2 000 м тепловых сетей в квартале, ограниченном улицами Ленская, Хасанская, Белорусская и пр. Наставников в Красногвардейском районе. Начатые в мае 2024 года работы должны были завершиться в октябре 2026 года. <…> Проект повысил надежность теплоснабжения 32 зданий, среди которых - 25 жилых домов, три детских сада и две школы. Всего в зоне реконструкции проживает порядка 12,5 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

Специалисты заменили тепловоды, на которых с 2020 года устранили свыше 20 технологических нарушений, стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции, а также гибкими трубами. Новые сети оснащены системой оперативного дистанционного контроля, которая сигнализирует о намокании изоляционного слоя и позволяет предотвращать развитие дефектов на ранних стадиях.

Укладку трубопроводов вели поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Теплоснабжение на период реконструкции осуществлялось по временной тепловой сети. Сейчас строительно-монтажные работы в квартале завершены, восстановлено благоустройство прилегающих территорий.