Первой моделью, вставшей на конвейер, стал кроссовер Tenet T7

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Производство полного цикла автомобилей нового российского бренда Tenet запущено на калужском заводе "АГР Холдинг". Первой моделью, вставшей на конвейер, стал кроссовер Tenet T7, говорится в сообщении производителя.

Технологическое партнерство между "АГР Холдинг" и Defetoo, закрепленное соглашением в феврале 2025 года, стало ключевым фактором для запуска производства полного цикла автомобилей Tenet.

При этом работа по созданию производственной базы началась еще в 2024 году.

Кроме того, перед запуском серийной сборки на заводе было сварено более 200 предсерийных кузовов, свыше 50 из них прошли полный цикл окраски и сборки. "Каждый кузов проверялся по более чем 2 100 параметрам, а качество лакокрасочного покрытия подтверждено серией испытаний в соответствии с мировыми стандартами", - добавили на предприятии.