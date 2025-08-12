Проект был одобрен правительственной комиссией по региональному развитию

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует направить на реконструкцию котельной филиала ПАО "Яковлев" Иркутского авиационного завода 3,8 млрд рублей, это 55-й проект в портфеле инфраструктурных облигаций госкомпании. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ направит на реконструкцию котельной филиала ПАО "Яковлев" Иркутского авиационного завода 3,8 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало третьего квартала 2028 года", - отмечается в сообщении.

Проект был одобрен правительственной комиссией по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

По его словам, этот инструмент позволяет создавать в регионах объекты социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры. Котельная филиала ПАО "Яковлев" Иркутского авиационного завода будет обслуживать четыре жилых комплекса общей площадью 236 тыс. кв. м, которые планируется возвести на территории.

"При поддержке ДОМ.РФ в разных регионах Сибирского федерального округа успешно реализуются инфраструктурные проекты: строятся дороги, школы и другие объекты, теперь мы расширяем географию нашей работы на Иркутск. Новый проект стал 55-м в портфеле инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Александра Аксакова.

Сегодня в 28 регионах РФ благодаря этому механизму привлечения рыночных инвестиций возводятся детские сады и школы, обновляется общественный транспорт, строятся дороги и инженерные сети. Общий объем финансирования проектов по инфраструктурным облигациям - 197,8 млрд рублей.