Объем посева сахарной свеклы в текущем году составил 238 тыс. га

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Объем посева сахарной свеклы в Краснодарском крае в 2025 г. превысил 238 тыс. га, что превышает показатели предыдущего года на 5%, следует из сообщения министерства сельского хозяйства региона.

Объем посева сахарной свеклы в текущем году составил 238 тыс. га, в 2024 г., согласно данным Минсельхоза России, аналогичный показатель составил 227,6 тыс. га. Таким образом, рост составил 5%.

"В этом году планируем переработать свыше 9 млн тонн корнеплодов и выработать порядка 1 миллиона тонн сахара. Этого объема достаточно не только для обеспечения потребностей края и страны в сахаре, но и организации экспорта", - сказано в сообщении.

Переработку свеклы обеспечат 14 заводов региона. Производственные мощности позволяют перерабатывать сырье не только местных сельхозпроизводителей, но и поступающее из других регионов.

В текущем году аграрии Кубани экспортировали свыше 26,2 тыс. тонн сахара, основные поставки направлены в Узбекистан и Туркменистан. Увеличение площади посева позволит Краснодарскому краю сохранить позиции крупнейшего производителя свеклы и свекловичного сахара в России.