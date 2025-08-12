"Миранда-медиа" доведет число станций на Донбассе и в Новороссии до 6 тыс.

Количество станций будет увеличено до конца 2025 года

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. "Миранда-медиа" до конца 2025 года увеличит количество базовых станций на территории Донбасса и Новороссии до 6 тыс. Об этом сообщил президент "Ростелекома", входящего в число акционеров "Миранда-медиа", Михаил Осеевский в ходе церемонии запуска 500-ой базовой станции в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

"Мы выходим на цифру порядка 6 тыс. базовых станций в четырех субъектах РФ. До конца года мы их установим", - сказал он.

В настоящее время количество базовых станций в регионах составляет 5,3 тыс. "Вместе с Крымом мы выходим на показатели под миллион абонентов и, в принципе, их количество нарастает", - заключил он.

"Миранда" - оператор связи федерального масштаба, основанный в мае 2014 года. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи для физических и юридических лиц. Мобильные сети связи в Республике Крым, городе федерального значения Севастополь, ДНР и ЛНР введены в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. На территории Запорожской и Херсонской областей компания работает под брендом "Миртелеком".