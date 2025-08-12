Предприятиям выдали восемь льготных займов для реализации инвестпроектов

ЙОШКАР-ОЛА, 12 августа. /ТАСС/. Почти 400 млн рублей льготных займов и субсидий на реализацию инвестпроектов получили с начала года восемь предприятий Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев, подводя итоги работы за первое полугодие в части исполнения госпрограмм, нацпроектов и индивидуальной программы социально-экономического развития.

"Предприятиям выдали восемь льготных займов для реализации инвестпроектов, 11 сельхозпроизводителей получили субсидии, в рамках этих проектов привлечено 397,2 млн рублей внебюджетных инвестиций и создано 10 новых рабочих мест",- сказал Зайцев. Он отметил, что в целом в рамках индивидуальной программы соцэкономразвития республики на поддержку промышленности и сельского хозяйства направлено 848,2 млн рублей, что составляет 100% от плана.

В частности, рассказал глава региона, был заключен контракт на строительство пассажирского причала в поселке Юрино. Срок сдачи объекта - декабрь 2027 года. "Благодаря последовательной реализации решений президента и правительства РФ, обновляется дорожная сеть, благоустраиваются общественные территории, строятся спортивные площадки, открываются поликлиники, детские сады и школы, строится комфортное жилье, реконструируются объекты жилищно-коммунального хозяйства",- заключил Зайцев.