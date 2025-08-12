Продажи автомобилей УАЗ в июле упали на 28%

Тираж флагманского внедорожника УАЗ "Патриот" составил 620 единиц

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ульяновской автомобильный завод (УАЗ) в июле 2025 года реализовал в России 1,735 тыс. авто, что на 28% ниже, чем годом ранее, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Наибольший объем продаж - 48% - пришелся на семейство коммерческих машин СГР (838 единиц).

Тираж флагманского внедорожника УАЗ "Патриот" составил 620 единиц. Продажи легкого грузовика "Профи" достигли 280 единиц, а "Пикапа" - 253 единиц. Также было продано 24 внедорожника "Хантер".

За январь - июль УАЗ реализовал 11,5 тыс. новых автомобилей (-34% в годовом выражении).