На энергообъекте предприняты меры для снижения рисков ограничений электроснабжения потребителей в условиях установившейся в республике аномальной жары, отметили в компании

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров и заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов в рамках визита в Республику Дагестан проинспектировали работу одного из ключевых питающих центров Махачкалы - подстанции 110 кВ "Новая". Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

В компании отметили, что на энергообъекте предприняты оперативные меры для снижения рисков ограничений электроснабжения потребителей в условиях установившейся в регионе аномальной жары. "Энергетики дополнительно смонтировали силовой трансформатор 16 МВА, заменили 12 кабельных линий электропередачи. В дальнейшем планируется реконструкция подстанции с заменой двух трансформаторов, что позволит увеличить ее мощность в 1,5 раза - до 126 МВА", - подчеркивается в сообщении.

Ляпунов также принял участие в заседании федерального штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе и надежному электроснабжению потребителей Дагестана, состоявшемся в правительстве региона.

"На совещании, которое прошло под председательством Петра Конюшенко, обсуждался, в частности, комплекс мер по повышению уровня платежной дисциплины, ликвидации несанкционированных подключений к сетям, борьбе с незаконным майнингом криптовалюты. Особое внимание было уделено решению проблемных вопросов, связанных с прохождением периода летних пиковых нагрузок в энергосистеме", - отмечается в сообщении.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.