"Ростелеком" запустил 500-ю базовую станцию в рамках проекта УЦН

Первый видеозвонок с юбилейной станции совершил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрею Заренину

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" запустил юбилейную 500-ю базовую станцию от компании "Булат" в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области) построена юбилейная 500-я базовая станций от компании "Булат" в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует "Ростелеком" при технической поддержке мобильного оператора Т2", - рассказали в пресс-службе.

Первый видеозвонок с новой базовой станции, как сообщили в компании, совершил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрею Заренину. В разговоре также принял участие президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Как отметил в ходе выступления Хинштейн, сегодня можно с уверенностью сказать, что проект УЦН будет продолжен, отечественные базовые станции - это реальность. "Для сельских территорий появление мобильной связи и интернета - это окно в цифровой мир", - добавил он.

Президент "Ростелекома", в свою очередь, обратил внимание на качество голосовой связи и мобильного интернета, которое обеспечивает базовая станция от "Булата", соответствующая самым высоким требованиям.

Проект по договору с Минцифры реализует "Ростелеком" с технологической поддержкой T2. Цель - обеспечить услугами голосовой связи и высокоскоростным доступом в интернет жителей сел и деревень. Программа финансируется за счет средств Резерва универсального обслуживания, куда телеком-операторы перечисляют часть своей выручки в качестве неналогового платежа.