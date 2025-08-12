Предприятие будет выпускать более 50 тыс. тонн нерафинированного льняного масла и около 90 тыс. тонн жмыха ежегодно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Первый в России завод по переработке масличного льна запустят в Азовском районе Ростовской области до конца августа. На нем смогут перерабатывать около 150 тыс. тонн семян в год, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Завод мощный: рассчитан на переработку около 150 тыс. тонн сырья в год, при том, что донские аграрии сейчас производят порядка 120 тысяч тонн семян льна. Для области это, конечно, налоги, новые рабочие места", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Юрия Слюсаря во время посещения предприятия.

Уточняется, что полноценный запуск производства запланирован на конец августа. Уже получены все разрешения на работу и проведены тестовые запуски оборудования.

"Это первый монокультурный завод по переработке масличного льна - нишевой культуры, которая обогащает почву и улучшает севооборот. Предприятие станет новой точкой сбыта для аграриев юга, центральной России и Поволжья, регионов Сибири", - цитирует пресс-служба генерального директора компании "АСВА" и предприятия Виталия Литовку.

Производственный комплекс "АСВА" (совместное предприятие компании "Астон" и зарубежных партнеров) расположен в Новоалександровском сельском поселении, его площадь составляет порядка 7,5 га. Как подчеркнули в пресс-службе, предприятие будет выпускать более 50 тыс. тонн нерафинированного льняного масла и около 90 тыс. тонн жмыха ежегодно. Продукция завода предназначена как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Производство организовано по безотходной технологии с использованием современных экологических стандартов. Строительство объекта началось в мае 2023 года. Объем инвестиций в него составил около 3,2 млрд рублей. Часть инвестиций была предоставлена за счет кредитных средств, проценты по которым субсидировались из областного бюджета.