С соответствующей инициативой Артур Парфенчиков выступил во время встречи с зампредом правительства России Юрием Трутневым

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 августа. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил внести изменения в правила предоставления субсидий для арктических территорий РФ. С соответствующей инициативой он выступил во время встречи с зампредом правительства России Юрием Трутневым, рассказали в пресс-службе руководителя региона.

"Отдельно остановились на проблеме транспортной доступности арктических районов. В условиях севера этот вопрос требует особого внимания. К примеру, доставка спецтехники и материалов для строительства дорог нам обходится намного дороже, чем в средней полосе России. Предложил рассмотреть внесение изменений в правила предоставления субсидий для арктических территорий", - сказал Парфенчиков, добавив, что зампред поддержал предложения Карелии.

На встрече также обсудили вопросы развития судоходной, автомобильной и железнодорожной сети. По словам главы Карелии, одна из задач - это развитие транспортного узла, объединяющего сеть автомобильных дорог и Беломорско-Балтийский канал, который может стать альтернативным транспортным коридором. В настоящее время этот проект готовят к реализации вместе с федеральным центром.

В Карелии в Арктическую зону входят шесть муниципальных районов и округов: Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский и Костомукшский, это - 38% площади республики.