Законодательством предусмотрены механизмы для регулирования высшими должностными лицами субъектов миграционной ситуации в регионе, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Привлечение на работу иностранцев, работающих на основании патента, входит в собственные полномочия региональных властей. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития РФ, комментируя запрет властей Санкт-Петербурга принимать на работу курьерами иностранцев.

"Законодательством РФ предусмотрены механизмы для регулирования высшими должностными лицами субъектов РФ миграционной ситуации в регионе. В частности, количества иностранных работников в регионе в целом, а также в определенных сферах деятельности и по определенным профессиям. Эти инструменты должны применяться, исходя из потребности и особенностей регионального рынка труда, с учетом демографических, культурных и иных особенностей, и не должны наносить ущерб экономике региона", - сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что вопросы, связанные с установлением запретов на привлечение иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов на территории определенного региона по отдельным видам экономической деятельности, "относятся к собственным полномочиям субъектов РФ".

Ранее в пресс-службе городской администрации Петербурга сообщили, что власти приняли решение о запрете принимать на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, на работу курьерами. Как пояснили в Смольном, уже действующему в Петербурге ограничению в сфере такси добавили различные виды курьерской доставки, в том числе доставку различными видами транспорта, доставку еды на дом и прочую.

В пресс-службе города также отметили, что нововведение направлено на борьбу с теневой занятостью и поможет повысить качество и безопасность услуг в курьерском секторе. Также благодаря решению властей будут созданы новые рабочие места для россиян. При этом там добавили, что стабильности рынка доставки данная мера не помешает, так как иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе. Представителям бизнеса дали переходный период в три месяца. За это время они должны скорректировать работу по новым требованиям.