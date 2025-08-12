Решение суда первой инстанции оставили в силе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе судовладельцу танкера "Волгонефть-239" в принятии обеспечительных мер в виде приостановки исполнения требования и.о. капитана порта Кавказ об удалении затонувшей носовой части силами правительства Республики Крым. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Ранее компания судовладелец ЗАО "Волгатранснефть" в рамках гражданского спора о праве на проведение работ с затонувшей носовой частью танкера заявляла ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановки исполнения требования и.о. капитана порта Кавказ Евгения Скорченко об удалении затонувшей носовой части силами правительства Республики Крым. В удовлетворении ходатайства компании было отказано в Арбитражном суде Краснодарского края 12 мая. Во вторник в суде в Ростове-на-Дону рассматривалась апелляционная жалоба на данное определение.

"Обжаловалось определение суда по [обеспечительным] мерам. Определение от 12 мая оставлено без изменения", - сообщили в суде. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Ранее компания-судовладелец потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-239" обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании незаконным отказа капитана порта продлить им срок разработки проектной документации на работы по подъему и удалению носовой части, а также о признании незаконным и отмены требования и.о. капитана морского порта Кавказ об удалении носовой части силами региональных властей Республики Крым. В удовлетворении исковых требований им было отказано.

Согласно резолютивной части решения, опубликованной в картотеке арбитражных дел, судовладелец в установленные законом сроки не предоставил ни в адрес капитана порта, ни в адрес Росприроднадзора документацию по удалению затонувшего судна. Согласно выводам Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора нахождение "Волгонефти-239" в акватории Черного моря создает угрозу причинения вреда морской среде загрязнением. В соответствии с Кодексом торгового мореплавания собственник затонувшего судна, не представивший в установленный срок капитану морского порта документацию по удалению затонувшего имущества либо не осуществивший удаление затонувшего имущества в сроки, утрачивает право собственности на него. Танкер "Волгонефть-239" был исключен из государственного судового реестра РФ 7 мая, согласие судовладельца при указанных обстоятельствах просрочек по закону не требуется, право собственности на затонувшее имущество после его исключения из соответствующего реестра возникает у субъекта РФ, к побережью которого оно ближе всего расположено.

О ЧП с танкерами

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.

Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тыс. квадратных метров дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.