Анкара и Тбилиси намерены довести двустороннюю торговлю до $5 млрд в год, сообщил президент республики

СТАМБУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Вопросы сотрудничества в оборонной промышленности и в военной сфере были одними из приоритетных в повестке переговоров в Анкаре президентов Турции и Грузии Реджепа Тайипа Эрдогана и Михаила Кавелашвили. Стороны намерены довести двустороннюю торговлю до $5 млрд в год, сообщил турецкий лидер.

"Вопросы сотрудничества в оборонной промышленности и в военной области, представляющие серьезный потенциал, были одними из главных в нашей повестки дня. Я хочу еще раз подтвердить нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Кавелашвили, который во вторник прибыл с первым визитом в Турцию.

"За прошедшие годы мы достигли цели в $3 млрд в торговле в год, наша новая цель - $5 млрд", - отметил Эрдоган. По его словам, в Грузии действует свыше 200 турецких компаний, прямые инвестиции Турции в этой стране приближаются к $2,5 млрд.