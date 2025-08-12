Росавтодор рассмотрит финансирование ремонта дороги на трассе Р-257 в Туве

Речь идет о двухполосном участке с 803 по 1 116 км

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вопросы финансирования мероприятий по ремонту автодороги и искусственных сооружений на трассе Р-257 в Республике Тыва будут рассмотрены Росавтодором, говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам встречи министра транспорта Андрея Никитина с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.

"Важным для Республики Тыва является приведение в норматив федеральной автодороги Р-257 "Енисей" на 2-полосном участке с 803 по 1 116 км. В нормативном состоянии находится 58,3% протяженности данного отрезка дороги. Вопросы финансирования мероприятий по ремонту автодороги и искусственных сооружений на Р-257 в Республике Тыва будут рассмотрены Росавтодором", - сказано в сообщении.

Кроме того, на совещании обсуждалось приведение в нормативное состояние входящей в опорную сеть региональной автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак на участке Абаза - Ак-Довурак протяженностью 236,7 км. На сегодняшний день только 80 км участка находится в нормативном состоянии.

Также в настоящий момент продолжается реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу с Монголией Хандагайты. Она позволит увеличить пропускную способность до 200 транспортных средств в сутки. Полностью реконструкция будет завершена в 2026 году.

В сообщении отмечается, что по итогам первого полугодия 2025 года рост перевозок через аэропорт Республики Тыва составил 7,5%. В регионе также продолжается реализация двух программ субсидирования авиаперевозок.