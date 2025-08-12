ЦБ утвердил порядок использования информации о доходах граждан при кредитовании

При принятии решения о займе будут учитывать только сведения об актуальном заработке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита (займа) будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан. Это позволит более точно оценивать доходы заемщиков и поможет Банку России ограничивать риски долговой нагрузки граждан. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"Банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита (займа) будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил дорожную карту, которая определяет основные этапы перехода на новый порядок использования информации", - говорится в сообщении.

Установить такую обязанность для кредиторов в прошлом году поручил президент Российской Федерации. Одновременно было поручено обеспечить доступ кредиторов к информационной системе, позволяющей получать актуальную официальную информацию о доходах заемщиков в течение 1 минуты. Необходимый набор сведений, согласно дорожной карте, будет доступен кредиторам к марту 2026 года.

Получать эти сведения с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС России и Социального фонда России через сервис "Цифровой профиль", который позволяет финансовым организациям использовать данные о клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов. Участники рынка, ведомства и Банк России пришли к выводу, что это наиболее эффективный способ получения актуальных сведений о доходах граждан. При этом сохраняется возможность задействовать иные источники информации об официальных доходах граждан.

"Переход на использование исключительно сведений об официальных доходах позволит банкам и другим кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков и поможет Банку России эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан", - отмечают в ЦБ.