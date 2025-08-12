Мероприятие посетили почти 300 тыс. зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Презентация современной сельскохозяйственной техники на чемпионате России по пахоте обеспечила более 45 заявок на покупку новейших образцов. Об этом сказал ТАСС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам чемпионата, состоявшегося в регионе.

"Выставка агротехники была для ленинградских аграриев вдвойне интересной: более двухсот новейших машин и региональная субсидия до 40% от цены отечественной и белорусской техники. Только представьте: уже получено 45 заявок на закупку лучших образцов - среди них знаменитые трактора "Кировец", мощные комбайны "Ростсельмаш" и надежная техника МТЗ. Мы уверены: чемпионаты, экспозиции передовых технологий и яркие праздники местных продуктов - это новый импульс для сельского хозяйства, привлечения молодежи в отрасль", - сказал Дрозденко.

По его данным, чемпионат по пахоте посетили почти 300 тыс. зрителей. Как отметил губернатор, мероприятие вышло "по-хорошему семейным, интересным для всех поколений ленинградцев и петербуржцев".

Двенадцатый открытый чемпионат России по пахоте проходил во Всеволожском районе Ленинградской области с 8 по 10 августа. В нем приняли участие лучшие механизаторы из 39 регионов России, а также Абхазии, Белоруссии, Киргизии и Пакистана. Гран-при чемпионата завоевал Александр Дерюгин из хозяйства "Приневское" Ленинградской области.

Миссия чемпионата - повышение культуры ведения сельского хозяйства, развитие современных технологий, популяризация аграрных профессий, привлечение молодых специалистов к работе в сельском хозяйстве, поддержка отечественных производителей сельхозтехники и оборудования. В программе помимо соревнований были гонки на тракторах, трактор-шоу, историческая пахота на ретро-тракторах, выставки сельхозтехники и сельхозживотных, сырный фестиваль, винная ярмарка. Организатор мероприятия - АО "Росагролизинг" при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и администрации Ленинградской области.