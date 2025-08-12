К 20:36 мск криптовалюта находилась на уровне $4 481,12

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Стоимость криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH), превысила $4,5 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 20:20 мск, курс Ethereum рос на 4,9%, поднимаясь до $4 501,91.

К 20:36 мск криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне $4 481,12 (+4,1%). В это же время стоимость биткойна снижалась на 0,17%, до $119,456 тыс.

Исторически максимум "эфира" был установлен 10 ноября 2021 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 868.

По данным Companiesmarketcap, который рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалюты и паевых инвестиционных фондов, капитализация Ethereum составляла $541,85 млрд, криптовалюта находится на 22-м месте в общем рейтинге, биткойн с капитализацией в $2,384 трлн - на шестом месте.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 128 тыс. трейдеров на сумму $420,12 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Ethereum. Порядка $244,45 млн ликвидаций пришлось на "длинные позиции", $175,68 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре BTCUSDT стоимостью $2,4 млн.