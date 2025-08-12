Это позволит компаниям оптимизировать логистику поставок необходимого оборудования, указали в Минфине

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предлагает продлить срок подачи таможенной декларации на последний компонент многокомпонентного технологического оборудования при ввозе таких товаров в Россию. Предельный срок подачи соответствующих документов может быть увеличен с текущих 6 лет до 10 лет, сообщается в материалах на сайте министерства.

"Предложенные изменения подготовлены по запросу бизнеса. Сроки строительства крупных промышленных объектов в Российской Федерации на практике часто превышают установленный предельный шестилетний срок подачи декларации на отдельные части многокомпонентного оборудования, ввозимого в Россию. Поэтому предлагается продлить с 6 до 10 лет предельный срок подачи декларации в отношении последнего компонента товара для возможности ввоза компонентов оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок", - говорится в сообщении.

Соответствующими законопроект был одобрен на заседании правительства РФ. Он направлен на поддержку в реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь в области топливно-энергетического комплекса. Как отмается в материалах ведомства, поправки касаемо предельных сроков подачи документов позволят компаниям оптимизировать логистику поставок необходимого оборудования.