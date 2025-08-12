В Липецкой области площадь уборки сахарной свеклы увеличилась на 3 тыс. га в 2025 году

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что 15 августа в области планируется пуск первых двух сахарных заводов

ЛИПЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области в 2025 году уберут 118,7 тыс. га сахарной свеклы, что на 3 тыс. га больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Липецкие аграрии приступили к уборке сахарной свеклы в пяти районах региона. Всего в области предстоит убрать 118,7 тыс. га этой культуры, что на 3 тыс. га больше, чем в 2024 году", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что урожайность сахарной свеклы превышает 400 центнеров с гектара.

"У наших аграриев накоплен большой практический и научный опыт, как выращивать сахарную свеклу, получать хорошие урожаи, грамотно и вовремя проводить все полевые работы. Для нас это исторически стратегическая культура, а по производству сахара Липецкая область на втором месте в стране", - пояснил Артамонов.

Губернатор также сообщил, что 15 августа в области планируется пуск первых двух сахарных заводов: Лебедянского и Грязинского. При этом аграрии приступают к уборке сахарной свеклы на несколько дней раньше, чтобы создать запас культуры, необходимый для бесперебойной работы заводов.