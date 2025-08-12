В соответствии с постановление кабмина, чтобы подключить подтвержденную биометрию, пользователям будет достаточно очно сверить ее с образцами, уже сохраненными в системе в отделении банка

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сервис для бесплатного повышения уровня ранее зарегистрированной биометрии появится в России во втором полугодии 2025 года. После упрощенной процедуры подтверждения данных в банке все сервисы Единой биометрической системы станут доступны без ограничений, сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).

На данный момент в России действуют три уровня биометрии: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Два первых уровня необходимо зарегистрировать в приложении "Госуслуги биометрия", они открывают доступ к ограниченному перечню услуг. Последний уровень биометрических данных регистрируется очно в уполномоченных банках и дает возможность использовать без ограничений все сервисы Единой биометрической системы.

Согласно подписанному постановлению правительства, чтобы подключить подтвержденную биометрию, пользователям будет достаточно очно сверить биометрию с образцами, уже сохраненными в системе в отделении банка. При этом проходить полную процедуру регистрации не требуется. Упрощенной услугой повышения уровня биометрии могут воспользоваться те, кто ранее сдал свои данные в приложении "Госуслуги биометрия".

Для регистрации данных в приложении нужно сделать селфи и записать голос. После этого необходимо посетить отделение банка, предъявить сотруднику паспорт для сверки данных, посмотреть в камеру и произнести последовательность цифр. На процедуру подтверждения данных уходит до 5 минут, полноценная же очная регистрация в банке занимает до 12 минут, отмечают в ЦБТ.

В числе расширенного перечня услуг, доступных по подтвержденной биометрии, находятся заселение в гостиницу и обслуживание в МФЦ без паспорта, открытие бизнеса онлайн, дистанционное банковское обслуживание, оформление квалифицированной электронной подписи.

О биометрической системе

Единая биометрическая система - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Среди них: бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ и заселение в гостиницу без паспорта.

Каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными. На портале Госуслуг можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.

Законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина.