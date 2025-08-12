Новое самоходное дноуглубительное судно отправлено заказчику в Салехард

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Новое самоходное дноуглубительное судно проекта 93.159 "Лотос-2" покинуло астраханскую верфь "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и отправлено заказчику в Салехард, сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и энергетики.

Плановая дата прихода земснаряда в пункт назначения - вторая декада сентября. Он пройдет по Волге, Рыбинскому водохранилищу, Волго-Балтийскому водному пути и Беломорско-Онежскому каналу, а также по Обской губе в прибрежной 20-мильной зоне Белого, Баренцева и Карского морей.

"Земснаряд с роторным рыхлителем проекта 93.159 покинул акваторию производственной площадки "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК. Дноуглубительное судно "Лотос-2" направилось по маршруту перегона в Салехард для передачи заказчику - ФБУ "Администрация "Обь-Иртышводпуть". <…> Судно проекта 93.159 успешно прошло швартовные и ходовые испытания. Это третий земснаряд из четырех, строительство которых ведется по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в рамках профильной программы с госфинансированием для администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации", - информировали в министерстве.

В Астраханской области есть несколько судоремонтных, судостроительных предприятий, специализирующихся, в частности, на создании морских гидротехнических сооружений для освоения шельфовых месторождений. В прошлом году заказчикам было передано два судна. АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС) - единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия южных регионов РФ. ОСК - судостроительный холдинг России, в который входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В регионе представлены три площадки ЮЦСС: судостроительный завод "Лотос", "Красные Баррикады" и "АСПО".