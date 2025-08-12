В 10 аэропортах юга и центральной части РФ сохранили штат не менее 90%

Численность персонала сохранили в сравнении с численностью на 1 января 2022 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Росавиация сохранила численность персонала 10 южных аэропортов и центральной части России на уровне не менее 90% по сравнению с 1 января 2022 года, сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год в ведомстве.

"Результаты реализации мероприятий, источником финансового обеспечения которых являлись средства резервного фонда, достигнуты, в том числе сохранена численность персонала 10 аэропортов юга и центральной части России на уровне не менее 90% по сравнению с численностью на 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Кроме того, Счетная палата установила, что исполнение средств резервного бюджета фонда составило 99,99%.

Так, в 2024 году Росавиации были выделены средства резервного фонда в общем объеме 14,8 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей направили на субсидии аэропортам юга и центральной части РФ для частичного возмещения расходов в связи с временными ограничениями на полеты; 3,75 млрд рублей выделили для софинансирования реконструкции перрона аэропорта "Казань"; еще 0,007 млрд рублей предоставили из-за повышения цен на строительные ресурсы для корректировки контрактов по мероприятиям реконструкции в аэропорту "Домодедово". При этом изначально на реализацию объекта в Домодедово из резервного фонда было выделено 39,3 млн рублей, из которых 32,2 млн рублей в течение года перераспределены обратно в резервный фонд из-за их неосвоения.