Датой прекращения деятельности компании "Сони мобайл коммюникейшнз рус" указано 11 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Сони мобайл коммюникейшнз рус" - российское подразделение Sony Mobile Communications - прекратила существование, завершив самоликвидацию, следует из данных ЕГРЮЛ.

Датой прекращения деятельности указано 11 августа 2025 года. Документы для ликвидации были поданы в ФНС 10 октября 2024 года. Эта компания уже пыталась провести самоликвидацию - в декабре 2023 года, но тогда ей было в этом отказано.

Sony Mobile Communications, работающая в сфере портативной электроники, является дочерней структурой Sony. Sony в 2022 году приостановила работу Playstation Store, а также поставки своих консолей, игр в Россию и отгрузки дилерам. Основное российское юридическое лицо Sony "Сони электроникс" пока действует.