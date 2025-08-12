Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало общую сумму по состоянию на 11 августа

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Объем государственного долга США впервые в истории преодолел отметку в $37 трлн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

$37 004 817 625 842,56 - общая сумма непогашенного государственного долга по состоянию на 11 августа 2025 года, говорится на сайте ведомства.

Согласно данным Минфина, госдолг США преодолел отметку в $36 трлн в ноябре 2024 года. При этом рубеж в $35 трлн показатель превысил в июле 2024 года.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, рост государственного долга США вышел из-под контроля, а доверие к американской валюте из-за незаконных санкций было подорвано. Он обратил внимание, что с 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. По словам министра, развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие.