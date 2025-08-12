В РФ запущен навигатор мер поддержки компаний специального и двойного назначения

Руководитель центрального исполкома "Единой России", секретарь наблюдательного совета ЦБСТ Александр Сидякин подчеркнул, что навигатор станет прикладным инструментом для предпринимателей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Единый навигатор мер господдержки для компаний специального и двойного назначения запущен в России. В 2026 году на его основе начнет работу полноценный сервис сопровождения заявителей от момента запроса до получения результата, сообщили ТАСС в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

"Центр беспилотных систем и технологий создал единый навигатор мер поддержки для компаний специального и двойного назначения, включая разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем (БАС). Новый инструмент аккумулировал в себе актуальные государственные и отраслевые меры поддержки, что позволит производителям находить информацию о грантах, льготах, акселерационных и экспортных программах", - рассказали в организации, уточнив, что справочник по навигатору уже доступен в чат-боте организации.

Руководитель центрального исполкома "Единой России", секретарь наблюдательного совета ЦБСТ Александр Сидякин подчеркнул, что навигатор станет для предпринимателей прикладным инструментом. "ЦБСТ объединяет целую отрасль специального и двойного назначения, аккумулирует вокруг себя разработчиков и производителей, тем самым формируя единую экосистему взаимодействия в коммуникациях. На этот раз собрали в одном месте порядка 45 мер поддержки, которые предлагает государство, чтобы компании могли их быстрее находить и наиболее эффективно использовать в работе", - добавил он.

Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков подчеркнул, что компании нуждаются в сопровождении от запроса до результата. "Именно для решения этой задачи мы создаем навигатор поддержки для компаний специального и двойного назначения, в том числе разработчиков и производителей БАС. Уже на этапе пилотного проекта участники смогут протестировать прототип сопровождения по тем наиболее актуальным для них мерам поддержки, получить персональную консультацию специалистов ЦБСТ и внести предложения по улучшению будущего "единого окна" для отрасли", - заявил он.

В организации уточнили, что окончательная версия навигатора, которая будет запущена в открытом доступе в 2026 году, "станет ключевым элементом инфраструктуры развития спецтеха, ускорит путь от идеи до внедрения проекта и позволит масштабировать успешные разработки в интересах экономики и обороноспособности страны".