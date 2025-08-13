Бывший посол Великобритании в России также подчеркнул, что заявление газеты Financial Times о возможной первой с 1945 года перекройке европейских границ силовым методом не соответствует действительности, поскольку из-за действий Запада в 1999 году произошла бомбардировка Югославии

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Экс-посол Великобритании в России Энтони Брентон раскритиковал статью газеты Financial Times (FT), в которой авторы предложили США наращивать помощь Киеву и санкционное давление на РФ. Он заявил, что несмотря на прогнозы краха, экономика России работает значительно лучше, чем британская.

"Ваш материал от 12 августа о том, какой подход должен использовать [президент США] Дональд Трамп на саммите на Аляске, выглядит как точная копия уже ведущейся политики США. Несмотря на неоднократные прогнозы экономического и военного краха России, эта политика привела к тому, что экономика России работает значительно лучше, чем британская", - отметил дипломат в письме редакции газеты.

Брентон также подчеркнул, что заявление FT о возможной первой с 1945 года перекройке европейских границ силовым методом не соответствует действительности, поскольку в результате агрессивных действий Запада в 1999 году произошла бомбардировка Югославии.

Тогда, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - это мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе. За первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них умерли от 10 тыс. до 18 тыс.