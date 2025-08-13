Согласно документу, компания Uranium One займется строительством промышленного комплекса по производству карбоната лития

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 августа. /ТАСС/. Комиссия по вопросам экономики, производства и промышленности Палаты депутатов парламента Боливии одобрила контракт с компанией Uranium One (дочерней структурой Росатома) на строительство промышленного комплекса по производству карбоната лития. Об этом сообщил телеканал Unitel.

В поддержку проголосовали восемь членов комиссии, против - трое, четверо воздержались. Теперь контракт будет передан на рассмотрение Палаты депутатов. Впоследствии его также должны одобрить сенаторы.

Заседание комиссии было запланировано на понедельник, однако его пришлось прервать из-за действий оппозиционных законодателей, направленных на срыв голосования. Оппоненты действующего правительства считают, что контракт должен быть рассмотрен следующим составом парламента, который будет избран по итогам выборов, запланированных на 17 августа.

В сентябре 2024 года Росатом сообщил, что Uranium One Group и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на строительство промышленного комплекса, рассчитанного на выпуск до 14 тыс. тонн карбоната лития в год. Власти Боливии ожидают, что инвестиции в проект составят $970 млн.