Эксперт Подольская пояснила, как поменяются правила расчета средней зарплаты

В эту сумму с 1 сентября будут включать доплаты за работу в выходные дни и праздники, премии, а также специальные выплаты, сообщила эксперт РАНХиГС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правила расчета средней зарплаты будут изменены в РФ с 1 сентября, в эту сумму теперь будут включать доплаты за работу в выходные дни и праздники, премии, а также специальные выплаты. Об этом ТАСС сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

"Теперь в нее будут входить все выплаты: не только оклад, но и надбавки, доплаты за работу в выходные и праздники, премии, а также специальные выплаты для педагогов, творческих работников и госслужащих. Раньше премии учитывались не всегда, и их приходилось отстаивать через суд. Теперь это будет нормой - при условии, что они закреплены в документах работодателя", - сказала она.

Также из расчета уберут все периоды, когда сотрудник фактически не работал - отпуска, больничные, декрет, дополнительные выходные по уходу за ребенком-инвалидом и простои по вине работодателя.

"Это значит, что больничный перед увольнением может уменьшить размер компенсации, включая оплату за неиспользованный отпуск. Для всех установят единый расчетный период - последние 12 месяцев, что исключит возможность произвольного выбора периода работодателем. Появится гарантия, что средний месячный заработок не может быть ниже федерального МРОТ (сейчас это 22 440 рублей). Если итоговая сумма окажется меньше, работодатель доплатит разницу", - уточнила эксперт.

Подольская добавила, что с 1 сентября при сокращении или ликвидации организации выходное пособие будут считать по новой формуле: исходя из среднего числа рабочих дней в году, деленного на 12, а не по календарю конкретного месяца. Это сделает выплаты стабильными и понятными. В целом изменения делают расчет средней зарплаты прозрачным, единым для всех и более справедливым", - подытожила она.