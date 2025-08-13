Фирма-разработчик ИИ планирует провести сделку с помощью инвесторов

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, предложила американской компании Google о покупке браузера Chrome за $34,5 миллиарда. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По ее сведениям, указанная сумма превышает текущую стоимость Perplexity AI, которая оценивается в $18 миллиардов, однако в самой компании заявили, что несколько инвесторов согласились поддержать возможную сделку.

Предложение было сделано после того как в марте 2025 года министерство юстиции США выдвинуло иск против Google в рамках антимонопольной кампании. Суд рассматривает вопрос о необходимости отказа Google от владения Chrome, чтобы создать равные условия для конкурентов на рынке поисковиков. Ранее о своей заинтересованности в покупке браузера также объявили компании OpenAI и Yahoo.

5 августа 2024 года федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы сохранить монополию в сфере поисковых систем и размещения рекламы в интернете. Суд постановил, что компания заблокировала для конкурентов порядка 90% рынка интернет-поиска, заключив соглашение с производителем электроники Apple, который сделал поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своем браузере Safari. Похожие соглашения были заключены с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.