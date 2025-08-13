Как сообщила генеральный директор АО "ГК "Талина" Марина Маркина, цель социального проекта - обеспечить достойные условия проживания работникам, предоставив доступные квартиры современного стандарта

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Талина" в этом году возведет для своих сотрудников семиэтажный жилой дом в городе Рузаевка Республики Мордовия, предоставив жилье 168 семьям. Инвестиции в социальный проект, который стал первым шагом в реализации масштабной жилищной программы, превысят 500 млн рублей, сообщила ТАСС генеральный директор АО "ГК "Талина" Марина Маркина.

"Талина" реализует социальный проект по возведению своего первого многоквартирного жилого дома для сотрудников компании. Его цель - обеспечить достойные условия проживания работникам, предоставив доступные квартиры современного стандарта. Семиэтажный жилой дом в городе Рузаевка Республики Мордовия планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года, инвестиции в проект составят порядка 513,2 млн рублей. Новое жилое пространство будет включать 168 уютных квартир-студий с качественным ремонтом", - сказала она.

По словам гендиректора, площадь жилого дома составит 7 864,5 кв. м, сейчас на стройплощадке интенсивно идут работы по сооружению монолитного каркаса пятого этажа. Подземная зона здания предназначена исключительно для инженерно-технических коммуникаций, гарантирующих комфорт жильцов. На первом этаже предусмотрены коммерческие площади, создающие дополнительное удобство жителям.

"Мы разработали масштабную жилищную программу на долгосрочную перспективу. Следующий этап программы включает строительство жилого дома в поселке Атяшево Мордовии, далее запланировано расширение жилищного фонда в населенных пунктах Ковылкино и Торбеево. Основной приоритет на предоставление жилья - молодые специалисты, чья работа связана с производством. Это технологи, инженеры, механики, операторы производственных линий", - отметила Маркина.

Она также добавила, что проект по предоставлению квартир предусматривает смешанный подход. Часть жилья является служебным, предназначенным исключительно для временного проживания сотрудников во время исполнения ими трудовых обязанностей. Другая же часть квартир предусмотрена для передачи сотрудникам в собственность.

ГК "Талина" - агропромышленная, вертикально интегрированная группа с замкнутым циклом производства, входит в перечень системообразующих предприятий России. В ее состав входят предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, мясопереработке, производству кормов для домашних животных. Это позволяет не зависеть от поставщиков сырья, контролировать качество на каждом этапе производства. Компания занимает первое место в РФ по мясным снекам, является лидером отрасли в производстве СТМ, занимает третье место по колбасным изделиям и кормам для животных, девятое - в свиноводстве, а география поставок охватывает 83 региона РФ и пять стран экспорта.