"Яндекс" начал искать учителей по литературе и истории для обучения "Алисы"

От соискателей требуется разбираться в методике преподавания и стандартах государственного образования

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Яндекс" ищет школьных учителей для дообучения нейросети "Алиса", следует из опубликованных интернет-компанией вакансий. В пресс-службе "Яндекса" ТАСС пояснили, что "в итоге "Алиса" будет лучше объяснять школьные темы".

"Яндексу" требуются учителя по математике, литературе, английскому языку и истории, которые станут ИИ-тренерами. От них требуется разбираться в методике преподавания и стандартах государственного образования. Им предстоит готовить ответы - эталоны для заданий и оценивать ответы других - как ответы "Алисы", так и реальных людей.

"Яндекс" ждет от учителей обратной связи на ответы нейросети, что поможет дообучить ее, и, соответственно, сделать объяснения школьных тем и разбор ошибок школьников "Алисой" лучше, пояснили ТАСС в компании

"Например, она объяснит причины исторических событий, поможет найти в тексте метафоры, расскажет про стихотворные размеры и подскажет, как запомнить неправильные глаголы", - добавили в "Яндексе".